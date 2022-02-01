إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل بعمود إنارة بطريق "الإسماعيلية- القاهرة"

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية "تروسيكل" بعمود إنارة بطريق "الإسماعيلية- القاهرة"، أمام مفارق أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم دراجة بخارية "تروسيكل " بعامود إنارة بطريق "الإسماعيلية- القاهرة"، أمام مفارق أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بثلاث سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لوقوف علي ملابساته.

وقال مصدر طبى إن المصابين هم كل من عبد الرحمن محمد يوسف من المنايف ويبلغ من العمر 14 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى والفخذ الأيمن ومشطيلات اليد اليمنى، وأدم حسن مرسي 13 عامًا من المنايف، مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن وجرح قطعى 3 سم بالجبهة، ومحمد أحمد محمد سلطان، 45 عامًا من أبوصوير، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، والقدم اليسرى والفك السفلى وجرح 3 سم بالشفاه السفلية، واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالأسنان.