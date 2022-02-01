إخماد حريق داخل فى مشتل بالمعادى دون حدوث إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل مشتل بمحور كورنيش النيل في المعادى بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مشتل بكورنيش بمنطقة المعادى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.