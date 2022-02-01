اليوم السابع
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إحباط تهريب طوابع مخدرة داخل أحد الطرود القادمة من الخارج عبر مطار القاهرة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:31 ص
إحباط تهريب طوابع مخدرة داخل أحد الطرود القادمة من الخارج عبر مطار القاهرة مطار القاهرة- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي والجهات المختصة بميناء القاهرة الجوي من ضبط طرد بريدي قادم من إحدى الدول الأجنبية مرسل لصالح أحد الأشخاص داخل البلاد، وبداخله 200 طابع مخدر.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المرسل إليه، وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء قدومه لإنهاء إجراءات استلام الشحنة، وبحوزته هاتف محمول.
 
بمواجهته أقر بقيامه بجلب الشحنة بقصد الإتجار، وأضاف بقيامه بشرائها عبر شبكة الإنترنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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