اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 فبراير 2022 01:17 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 5.75 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‏‎‏‎- الكوسة بـ 13 جنيها .
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 12 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 16 جنيها
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 13.5 جنيها.
‏‎‏- بلح بارحى 34 جنيها
‏‎- البسلة 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها
‏‎- ‏فاصوليا خضراء 22‏ جنيها.
‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.
‏‎- يوسفي سكرى 7 جنيه
- برتقال بصرة 7 جنيه
- برتقال بلدى 5 جنيه
-الفراولة 13.5 جنيه
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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