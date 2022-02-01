أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5.75 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 13 جنيها .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 12 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 12.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 16 جنيها
- الفلفل الألوان 25 جنيها.
- الليمون بـ 13.5 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها
- البسلة 11 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها
- فاصوليا خضراء 22 جنيها.
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- يوسفي سكرى 7 جنيه
- برتقال بصرة 7 جنيه
- برتقال بلدى 5 جنيه
-الفراولة 13.5 جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة