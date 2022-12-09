5 خطوات لاستخراج الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية.. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

تسعى الحكومة، إلى تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى لزيادة الناتج القومى وتوفير فرص العمل، وفى سبيل ذلك يمنح قانون الاستثمار، الرخصة الذهبية وهى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وحددت 5 خطوات لاستخراج الرخصة الذهبية:

1- تتقدم الشركات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) بعد استيفاء الضوابط والشروط المشار إليها، بطلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية المنشأة بهيئة الاستثمار بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1156 لسنة 2020.

2- تتولى الوحدة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات، وتحديد العقارات اللازمة للمشروع وجهات الولاية عليها، وتراخيص البناء، وتراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وجهات منحها، وكذا تحديد الحافز التى ستمنح للشركة، والتنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة بشأن تلك الطلبات.

3- تتولى الوحدة عرض مذكرة بطلبات الشركات المستوفاة للضوابط والاشتراطات على رئيس مجلس الوزراء، (كل طلب على حدى) تتضمن تخصيص العقارات، وتراخيص البناء اللازمة للمشروع، وكذا تراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته والحوافز التى ستمنح للشركة.

4- يتم عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشرك الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة).

5- تتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة لتفعيل الرخصة الذهبية وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.

يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).