اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 ديسمبر 2022 10:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: ركزنا بشكل كبير على مدن الصعيد

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 08:28 م
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: ركزنا بشكل كبير على مدن الصعيد المهندس حاتم حسين نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس حاتم حسين نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية بوزارة الإسكان، إن هدف الدولة المصرية هو توفير سكن مناسب لكل المصريين، وركزنا بشكل كبير خلال الفترة الراهنة على مدن الصعيد.
 
وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية، خلال حواره مع  الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، المذاع على قناة "النهار"، أنه تم إنشاء وحدات سكنية سواء إسكان اجتماعى أو متوسط ووجد قبولا كبيرا لدى المواطنين.
 
وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية: مستمرون فى دعم الإسكان خلال الفترة المقبلة، وطرحنا وحدات سكنية العامين الماضيين من خلال صندوق التمويل العقارى بجانب مبادرة البنك المركزى ومعظم الناس استفادت منها.
 
ولفت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية إلى أن مساحات الوحدات السكنية فى الإسكان الاجتماعى 92 مترا، بينما مساحة الوحدات السكنية فى الإسكان المتوسط تتجاوز الـ100 متر.

المجتمعات العمرانية

مدن الصعيد

حاتم حسين

وزارة الاسكان



الموضوعات المتعلقة

تعرف على تفاصيل خطة تطور المجتمعات العمرانية خلال الـ7 سنوات الماضية

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 03:00 ص

المجتمعات العمرانية: تطبيق انتظار المركبات بالنظام الذكى بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 04:00 م

"المجتمعات العمرانية" بـ"محلية النواب" تطالب المرور بتحصيل رسوم انتظار السيارات

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 03:06 م

تعديلات الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 10:53 م

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 11:22 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة