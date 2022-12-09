مصر تفوز بجائزة الابتكار فى مؤتمر الرابطة الأفريقية للإدارة العامة "AAPAM"

كتبت هبة السيد

فازت مصر ممثلة في البريد المصري بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة الابتكار والابداع علي برنامج النقاط والمكافآت Win، وتطبيق"Yalla" سوبر آب وذلك خلال مؤتمر الرابطه الافريقية للإدارة العامه "AAPAM" في دورتها الثالثه عشر والذي يضم العديد من الدول الافريقية ومنها مصر وجنوب افريقيا و كينيا وفقا لبيان صحفى صادر عن الهيئة القومية للبريد اليوم الجمعة.

وقد تم الإعلان عن الفائزين في ختام مؤتمر المائدة المستديرة السنوي الحادي والأربعين للرابطه والذي عقد بمدينة كيب تاون بجنوب افريقيا خلال الفترة من 6 إلي 9 ديسمبر الجاري بحضور الوزراء المعنيين بالخدمة المدنية في الدول الافريقية، بالاضافة الي خبراء وأكاديميين في مجال الادارة العامة من مختلف الدول الافريقية، الي جانب خبراء مشاركين من خارج القارة، وقد تسلم الجائزة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن فوز مصر ممثلة في البريد المصري من بين الدول الافريقية بالمركز الاول والميدالية الذهبية وجائزة الابتكار والابداع، يمثل تجسيدًا واضحًا للنجاح الذي حققه البريد المصري خلال الفترة الماضية علي المستوي الاقليمي والدولي بعد تطبيق كافة المعايير الدولية على الخدمات، وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة إجراءات العمل واستحداث قنوات رقمية لتقديم الخدمات المالية للمواطنين بكل سهولة ويسر، مشيرا الي ان الجائزة التي حصل عليها البريد المصري هي جائزة مؤسسية وليست فردية شارك فيها كافة والوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالقارة الافريقية التي تتبني نهج الابتكار والابداع لتعزيز تقديم الخدمات العامة علي مستوي القارة الافريقية من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر ان مؤتمر الرابطه الافريقية للإدارة العامه "AAPAM" يهدف الي نشر ثقافة الابداع و الابتكار في القطاع العام والحكومي، وتسليط الضوء على افضل الأفكار والممارسات الإبداعية و الحلول المبتكره للتغلب على المشاكل والعقبات الإدارية، بالاضافة الي انه يعد منصة لتبادل افضل الممارسات و التجارب في مجال الابداع و الابتكار في تقديم الخدمات.