مصرع 9 أشخاص وفقدان آخر إثر انفجار منجم فحم غربى إندونيسيا

جاكرتا (أ ش أ)

لقى 9 من عمال مناجم مصرعهم، فيما أُدرج آخر على قائمة المفقودين من جراء انفجار منجم فحم بمقاطعة "سواهلونتو" فى محافظة سومطرة الغربية غربى إندونيسيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن عمال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ شخصين آخرين فيما لا يزالون يبحثون عن آخر، موضحة أن الانفجار الناجم من تسرب غازات ضارة، من بينها غاز الميثان، وقع في منجم مملوك لشركة خاصة خلال دخول 12 عاملا به.

وقال متحدث باسم الوكالة المحلية للبحث والإنقاذ، أوكتافيانتو، إن الفرق كافحت من أجل العثور على الضحايا بالنظر إلى أنه كان من الصعب للغاية الوصول إلى موقع الحادث.

كما استخدم عمال الإنقاذ آلات النفخ ومراوح إبعاد العوادم من المنجم لجعله آمنًا وللتمكن من دخول المنطقة.