مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين فى حوادث متفرقة بمراكز الشرقية

لقى شاب بمحافظة الشرقية، صباح اليوم مصرعه، فيما أصيب شقيقه وأخر بصدمة عصبية، أثناء العمل على ونش رفع مواد البناء، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منيا القمح المركزى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول "محمد صبري إبراهيم" 28 عاما جثة هامدة إثر توقف عضلة القلب، وإصابة شقيقه " شوقي " 30 عاما بصدمة عصبية وإصابة "خليفة تهامى خليفة" 32 عاما جميعهم مقيمين بقرية شلشلمون مركز منيا القمح.

وتبين من التحريات وفاة الأول، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء العمل على ونش رفع مواد بناء، وإصابة شقيقه وعامل معهما بصدمة عصبية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منيا القمح وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين حدوث وفاته إثر توقف بعضلة القلب، فيما أصيب الآخرين بصدمة عصبية وتم تقديم العلاج اللازم لهما، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

إصابة شاب إثر سقوطه من القطار بالشرقية

كما أصيب شاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضه لحادث سقوط من القطار بمحطة قطار بنطاق مركز أبوحماد محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح ،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد، بوصول " إسلام ج ع " 23 عاما مقيم الفيوم مصاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

بالانتقال والفحص تبين سقوط شاب من القطار ناحية مزلقان الزرقية، مما أسفر عن حدوث إصابته بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى المستشفى أبوحماد لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

مصرع شخص فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شخص بمحافظة الشرقية،مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة أمام قرية الروضة نطاق مركز بلبيس وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منيا القمح المركزى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول، " فريد فايق غريب المالح" 62 عاما مقيم قرية الروضة مركز بلبيس جثة هامدة.

وتبين من التحريات اصطدام سيارة بشخص أمام قرية الروضة نطاق مركز بلبيس، مما أسفر عن وفاته وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

مصرع شخص فى حادث انقلاب تروسيكل بالشرقية

لقى شخص بمحافظة الشرقية، مصرعه إثر تعرضه لحادث انقلاب تروسيكل طريق " المسلمية- بنى عامر" نطاق مركز شرطة الزقازيق وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الأحرار التعليمى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول " صابر ل ع" 64 عاما مقيم كفر الزقازيق، جثة هامدة.

وتبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر انقلاب التروسيكل به نطاق مركز الزقازيق، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الأحرار، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.