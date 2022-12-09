اليوم السابع
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مشروعات النباتات العطرية والطبية فى مصر.. فرص تمويلية من الـ GIZ.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 10:11 م
مشروعات النباتات العطرية والطبية فى مصر.. فرص تمويلية من الـ GIZ.. اعرف التفاصيل جانب من اللقاء
كتبت: منال العيسوى

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أكدت مريم فيرناندو، مدير مشروع الابتكار الزراعى الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، إن هناك تحديان يواجها المزارعين الصغار فى مصر ، وهىما جودة الزراعات الطبية والعطرية،  ومعرفة المزارعين بمتطلبات السوق العالمية، إضافة لمعرفة  الخطوات المطلوبة لإعداد المزروعات الطبية والعطرية للتصدير ، ومنها  التجفيف واستخراج الزيوت وغيرها.

وأوضحت فير ناندو، خلال  جلسة "مشاركة القطاع الخاص في القطاع الزراعي لبحث " أبرز التحديات التي تواجه صناعة النباتات الطبية والعطرية، والتي تعد صناعة عالمية وسوق قوية، أنه يوجد فرص أمام المزارعين والمصدرين المصريين للاستحواذ على نصيب قوي  من عائدات هذه الصناعة عالميا، و أن هناك فرصة لتحقيق قيمة مضافة على المزروعات في هذا القطاع،  ليس فقط على مستوى المزارع الكبيرة وإنما على المستويات الصغيرة والمزارعين الأصغر.

وشددت فيرناندو على أهمية الترويج لمصر وتعبئة وتغليف المنتجات بمعايير تخضع لمتطلبات السوق العالمية بما يتوافق مع التوجهات العالمية مع تأكيدها على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الهدف المطلوب.


الوكالة الالمانية للتعاون الدولى

النباتات الطبية

الابتكار الزراعى

المزارع الصغير



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