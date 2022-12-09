مدير الدعوة بأوقاف قنا: دور الأسرة فى الحوار الوطنى حدثنا عنه القرآن الكريم

قنا- صابر سعيد

قال الدكتور أحمد أبو الوفا مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، خلال مؤتمر الحوار الوطني بمحافظة قنا، إن دور الأسرة المصرية في الحوار الوطني حدثنا عنه القرآن الكريم، في قوله جل شأنه" قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" فكان المولى عز وجل استمع إلى الحوار الأسري بين رجل وزوجته، لافتا أن مواضع الذكر الحكيم بينت الحوار وأهميته في الكثير من الآيات البينات وهي شواهد كثيرة تتحدث عن الحوار الوطني، لافتا أن امرأة عارضت سيدنا عمر بن الخطاب واقر رضي الله عنه برأيها في قضية المهور وتحديدها ويدل ذلك على أن الحوار هو أهم ما ينهض بالمجتمع ويدفع به إلى التنمية الصادقة.

وقال القمص دميان هادي، وكيل مطرانية قنا، إنه شرف بالدعوة الكريمة للمشاركة في الحوار الوطنى، موضحا أن الله هو الذي بنى الأسرة في بدء الخليقة لتكون إرادته الصالحة بأن تكون الأسرة المصرية نواة المجتمع بمختلف ديانتها وثقافتها.

وتابع وكيل مطرانية قنا، أن الأسرة هي التي تحارب وتقاوم مغريات العصر للنهوض بالدولة المصرية من خلال دورها في الحفاظ على القيم الدينية وفضائلها متسلحة بثقافة التنمية الحديثة بالرقي والحداثة بما لديها من موروث ثقافي وديني سواء في الدين الإسلامي ودورها الرائد في الحد من الزيادة السكانية للوصول إلى الجمهورية الجديدة.