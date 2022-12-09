مدير إدارة الأقصر التعليمية يتحدث عن خطط الحوار الوطنى لدعم التعليم الزراعى والصناعى

الأقصر – أحمد مرعى

قال محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية، أن الاهتمام بالتعليم الفنى أخذ محور تصاعدى خلال السنوات الأخيرة من خلال أعمال التطوير، والتجهيزات التى تشهدها مدارس التعليم الفنى، بالإضافة إلى التدريبات المستمرة التى يتم تنظيمها لمعلمة التعليم الفنى.

وأضاف محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية، خلال مشاركته فى الحوار الوطنى الذى نظمة حزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، أن الدولة تولى اهتمام كبير بالتعليم الفنى، مضيفا أن أن نظرة المجتمع عن التعليم الفنى تغيرت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن أوائل الشهادات الإعدادية يتجهون إلى مدارس التمريض للالتحاق بها كونها توفر فرصة عمل مباشر عقب التخرج .

وأضاف مدير إدارة الأقصر التعليمية أنه يجب الاتحاد إلى زيادة المدارس الزراعية والصناعية فى التعليم الفنى بالمقارنة بالمدارس التجارية كون الدولة المصرية فى الأساس دولة زراعية وتسعى أن تكون دولة صناعية كبرى.

وأشار محمد سيد إلى أن محافظة الأقصر تصم 32 مدرسة فنية منها 13 مدرسة صناعية و12 مدرسة تجارية و5 مدارس زراعية ومدريتين للتعليم الفندقى.