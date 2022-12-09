محافظ بورسعيد: رفع كفاءة منطقة "قبضايا" تزامنا مع خطة التطوير بحى الزهور

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار العمل فى تطوير ورفع كفاءة منطقة قبضايا بحى الزهور، والتى تأتى ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حى الزهور للمرة الأولى من نوعها، حيث يتم تنفيذ تطوير شامل لمناطق قبضايا وشباب المدينة وعلى بن أبي طالب، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور.

وأشار محافظ بورسعيد إلى استمرار أعمال وضع الأسفلت وأعمال تركيب بلاط انترلوك وتركيب أعمدة ديكورية للإنارة، ورصف الشوارع الداخلية بمنطقة قبضايا، ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتنفيذ العمل على درجة كبيرة من الكفاءة، لافتا إلى أن هناك متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المختصة لمعدلات العمل أولا بأول، بما يساهم في سرعة إنجاز الأعمال، والاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا، مشيرا إلى أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الأحياء كثافة سكانية، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.