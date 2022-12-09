قادة أوروبا يناقشون أهمية مشروع أول ممر هيدروجين أخضر بالاتحاد الأوروبى بقمة اليكانتى

فاطمة شوقى

سلط رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الضوء اليوم الجمعة فى أليكانتى على أهمية المشروع لإنشاء أول ممر هيدروجين أخضر عظيم في الاتحاد الأوروبى لأنه سيوفر "قدرًا أكبر من الأمن واستقلال الطاقة" للاتحاد الأوروبى بأسره.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن فى قمة أليكانتى، المنعقدة اليوم، حضر العديد من القادة الأوروبيين منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ورئيس البرتغال أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز ، حيث يتم مناقشة مشروع الممر البحرى للطاقة الخضراء H2Med فى الاتحاد الاوروبى.

وأشار سانتشيز إلى أنه مع تنفيذ هذا المشروع، الذى من المتوقع أن يكتمل قبل نهاية العقد، "يتم تعزيز أمن الطاقة والاستقلال الاستراتيجى للاتحاد الأوروبى"، وهو أمر أساسى "فى لحظة أساسية" ضد البلدان أن "استخدام الطاقة كأداة ابتزاز".

واحتفل رئيس السلطة التنفيذية الإسبانية، بعد "عمل تقنى" اليوم الجمعة، بتقديم الخطوط الرئيسية لهذا المشروع الذي يتكون من جزأين: أحدهما الاتصال بين البرتغال وإسبانيا بواسطة رابط Celorico-Zamora والآخر يفعل نفس الشىء. بين إسبانيا وفرنسا من خلال اتحاد برشلونة مع مرسيليا.

وفقًا لسانتشيز، من خلال هذا المشروع، الذى يمثل "أول ممر هيدروجين كبير في الاتحاد الأوروبي" ، يتم التأكيد مجددًا على "تصميم الاتحاد الأوروبي على الحياد المناخي".

وأوضح سانشيز أن الهدف هو أن يكون "جاهزًا للعمل بحلول نهاية العقد" وأن يوفر تأثيره 10٪ من استهلاك الاتحاد الأوروبي ، أي 2 مليون طن سنويًا. بالإضافة إلى ذلك ، غامر الرئيس بتقدير أن التكلفة قد تصل إلى حوالي 2500 مليون يورو سنويًا. سيتم تقديم المشروع ، الذي تم تعميده في البداية باسم BarMar ، إلى المفوضية الأوروبية (EC) في 15 ديسمبر.