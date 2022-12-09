غدا.. قطع التيار الكهربائي عن حى الزهراء بمدينة طور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمدينة بطور سيناء قطع التيار الكهربائي بمنطقة حى الزهراء، غدا السبت تنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء وشركة توزيع الكهرباء تنفيذ التوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، للواء هانى رضا بدوى رئيس مركز ومدينة طور سيناء ، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات الحكومية بالمدينة.

وتم إخطار اللواء هانى بدوى رئيس المدينة من قبل هندسة كهرباء المدينة أنه سيتم تنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة غدا السبت من الساعه 9:00 ص حتى الساعه 1:30 بعد الظهر حيث سيتم فصل التيار الكهربائي عن المناطق التالية ، صف عمارات حي الزهراء إتجاه مساكن حي النصر - وحدة طب الأسرة بالزهراء - محطات الصرف الصحي بالزهراء - المحلات والمدارس والأفران بالزهراء .

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء المواطنين بعدم تشغيل التيار الكهربائي حتى يتم إستقراره لعدم تعرض الأجهزة الكهربائية للتلف.