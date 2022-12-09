ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم عقاقير مدرجة فى جداول المخدرات

كتب محمود عبد الغني

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام 3 ركاب، اثنان أجانب من أصل مصرى والثالث مصرى الجنسية بحوزتهم عقاقير مخدرة.

الحالة الأولى كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، حيث تم ضبط راكب أجنبى من أصل مصرى بحوزته ٤٦٠ قرصا من عقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، تم الضبط بواسطة كل من هيثم محمد مأمور الجمرك و محمد عبد الباقي مدير الحركة بتكليف من فتحي فوزي مدير الجمرك في حضور الرائد أحمد سمير من إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول، استوقف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر أن بحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم رجب الدمرداش مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وذاتيا ما أسفر عن ضبط ١٠ شرائط لعقار الترامادول المخدر تركيز ٢٠٠ ملجم و زجاجة بها سائل لمخدر Tilldin al وبالتفتيش الذاتي تم ضبط ١٠ شرائط اخري لعقار مدرج بجداول المخدرات.

أما الحالة الثالثة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، حيث استوقف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة خالد محمد مأمور الجمرك لم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف.

وقام توني فكري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف كل من أحمد مرسي و احمد عجمي بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط علبة سجائر و علبة كرتونية مغلقين باحكام خبأهم الراكب اسفل ملابسه التي يرتديها، وبفتحهما تم ضبط ٣١٩ قرصا من عقار oxycintin المخدر و ١٤ قرصا من عقار pregabalin المخدر و ٩ أقراص لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٣٤٢ قرصا.

أمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الاول، وامر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٦ ضد الراكب الثاني، كما امر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الثالث وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.