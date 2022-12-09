شخص يقتل سائق توكتوك لتعديه على طفلته بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقباله جثة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) بها عدة جروح متفرقة بالجسم وما قرره مرافقه أنه حال مروره بدائرة القسم عُثر على المتوفى مُلقى على الأرض بجانب الطريق، وبجانبه مركبة "توك توك "بدون لوحات معدنية وبه الإصابات المشار إليها، وما قررته زوجة المتوفى بورود اتصال هاتفى إليها يفيد تعدى أحد الأشخاص على زوجها وتم نقله للمستشفى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (مالك محل أدوات منزلية - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالتعدى على ابنته (سن 8)، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (سكين)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.