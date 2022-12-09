شاب متهم بقتل جدته يسلم نفسه لنيابة الهرم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام شاب بإنهاء حياة جدته بالقليوبية، والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، وتسليم نفسه لنيابة الهرم، حيث تم التحفظ عليه، والتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لكشف تفاصيل الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من نيابة الهرم، بتسليم شاب نفسه، بعد اتهامه بقتل جدته في القليوبية.

وأشارت تحريات رجال المباحث أن نجل القتيلة وجه اتهاما للشاب المتهم بارتكاب الجريمة، وقتل جدته والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.