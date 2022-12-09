جاء ذلك على خلفية استخدام النمسا حق النقض " الفيتو" ضد دخول رومانيا الى منطقة شنجن وذلك خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل أمس .

وقالت مصادر إعلامية اليوم فى فيينا إن رومانيا لجأت إلى إجراءات دبلوماسية صارمة لتدشن العصر الجليدي بين بوخارست وفيينا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في بوخارست اليوم فإن القرار يمثل "لفتة سياسية" لتوضيح رد رومانيا على موقف النمسا وهو ما ترفضه الحكومة الرومانية بشدة.

ولم توضح وزارة الخارجية الرومانية في بيانها المدة التي سيبقى فيها سفير رومانيا لدى النمسا بعيدًا عن منصبه.

