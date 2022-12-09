رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات ختام معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع.. صور

سوهاج - محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع، والذي نظمه قطاعى شئون التعليم والطلاب، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر الجاري.

ختام المعسكر تم بحضور الدكتور حسان النعماني والدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، اللواء محمد بكري طرخان مساعد أول وزير الداخلية الأسبق والرئيس الشرقى لرابطة أبناء سوهاج بالقاهرة والاعلامي حمادة عثمان أمين الرابطة، والدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر، الدكتور محمد علي إمام المدير التنفيذي للمعسكر ونخبه من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم الجامعي القديم.

وخلال كلمته أثني الدكتور مصطفي عبد الخالق علي مابذله الطلاب من مجهودات من أعمال الخدمة العامة والتشجير بمقر الجامعة الجديد، وما تم تنفيذه لخدمة عدد من القري والمراكز داخل المحافظة خلال فترة المعسكر، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، مقدماً شكره لكافة منسوبي الكلية علي ماتم بذله على جهود لإنجاح فعاليات المعسكر،وخروجه بالشكل المشرف للجامعة.

ووجه الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي شكره لجميع المشاركين بالمعسكر من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكداً علي دور الشباب الهام في بناء الجمهورية الجديدة، فهم امل المستقبل وحملة لواء التنمية والتطوير بوطنا.

وأوضح الدكتور عبد الناصر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أهمية مشاركة الطلاب في تلك المعسكرات لاكتساب المهارات وصقل وتكوين شخصيتهم، وتنمية الولاء والانتماء لديهم من اجل خدمة مجتمعهم، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي الدور الإيجابي لمثل هذه المعسكرات في خدمة المجتمع، الي جانب دعم و تعزيز قيم حب العمل التطوعى للطلاب ومساعدة الآخرين، موضحاً انه يتم تنفيذ عدد القوافل التنموية الشاملة بهدف خدمة المجتمع السوهاجي .

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله، ان الكلية تحرص علي تنفيذ هذه المعسكرات سنوياً لخدمة المجتمع، مضيفاً ان إجمالى الطلاب المشاركين في فعاليات المعسكر أكثر من 800 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الاولي، للقيام بأعمال الخدمة العامة والتشجير بالحرم الجامعي القديم والجديد،

وأوضح الدكتور ممدوح السيد ان المعسكر تم تنظيمه بالمشاركة بين قطاعى شئون التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ،حيث تم توزيع الطلاب علي ثلاثة أفواج كل فوج يضم 265 طالب وطالبة،

وأشار الدكتور محمد امام الي أن معسكر القوافل الرياضية لطلاب الفرقة الأولى جاء تحت شعار «حياة كريمة»، حيث اتجهت هذه القوافل لخدمة عدد من القري والمراكز داخل المحافظة خلال فترة المعسكر منها، وغير ذلك من أعمال الخدمة العامة التي نفذها المعسكر بالحرم الجامعي الجديد والقديم.

وجدير بالذكر في ختام فعاليات الحفل كرم رئيس الجامعة جميع المشاركين تقديراً لجهودهم، واشتمل الحفل علي عدد من الفقرات الفنية.



ختام معسكر الأنشطة (1)



ختام معسكر الأنشطة (2)



ختام معسكر الأنشطة (3)



ختام معسكر الأنشطة (4)