رئيس جامعة سوهاج يشارك بالندوة التثقيفية عن مكافحة الشائعات والأمن القومى

وأكد عبد الخالق على ضرورة الانتباه إلى ما تحدثه الشائعات من آثار سلبية، باعتبارها إحدى أدوات حروب الجيل الرابع، وما ينطوي علي تبادل الأخبار ونشرها من دون التأكد من صحتها من بلبلة واضطراب فى الأمن المجتمعى، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات المهمة، إلا أنها ستظل في الوقت ذاته حاملة أو مروجة لأحد مصادر التهديد للأمن القومي للدول والمجتمعات، في ظل لجوء البعض إلى توظيفها بشكل سيئ في نشر الشائعات والأكاذيب المغرضة، والتي لا يتوقف خطرها عند هذا الحدّ فحسب، بل إن لها تداعيات اقتصادية ومجتمعية هائلة خاصة في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا.

وخلال كلمته دعا رئيس الجامعة إلى ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة لمواجهة كل مايضر ويهدد بأمن وسلامة مجتمعنا، مثمناً دور المواطن المصري الإيجابي والفعال في التطور، والتنمية التي تشهدها بلادنا خلال هذه الفترة من بناء وتعمير ومشروعات قومية عملاقة يتم تنفيذها علي ارض الوطن، متمنياً أن يديم علي بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة، وأن يحمي بلدنا من شرور المتربصين والمغرضين.