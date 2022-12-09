رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق: الحوار الوطنى فرصة للمشاركة فى التنمية

وقال اللواء الحسن على عباس أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، إن الحوار الوطني اليوم يهدف إلى توعية المواطنين بأهمية دور الأسرة المصرية في بناء المجتمع وتنمية والانطلاق به للجمهورية الجديدة.

وأوضح أحمد العيادي، نقيب محامين قنا، أن حزب حماة الوطن متواجد على أرض الواقع ويتفاعل مع قضايا المجتمع برئاسة اللواء الحسن على عباس أمين الحزب بقنا، وأضاف العيادي أن الحوار الوطني دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون المشاركة والمشورة من كل أبناء الشعب المصرى، لافتا إلى أن الأسرة المصرية أحاطها المولى عز وجل بالحماية الربانية وحماها القانون بنصوصه ومواده المنظمة لشأن الأسرة المصرية.

وقال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلق الحوار الوطني لكل أطياف المجتمع المصري للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتنميته برؤية مستقبلية للتحول الجذري من دولة ناشئة لدولة عظمي، الأمر الذي يتطلب تكاتف وتلاحم من الجميع.

وأكد منصور، أن الحوار فرصة عظيمة لكل مواطن للمشاركة في تنمية الوطن، لافتا إلى أن هذا الحوار يفتح الباب أمام الجميع للمشاركة سواء في المحافظات المركزية أو في كل عموم محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، أن الحوار الوطني يهدف إلى التقدم الهادف والمسؤول للانطلاق إلى الجمهورية الجديدة بعد أن حققت مصر أهدافها في محاربة الأفكار المتطرفة وأكدت ريادتها في العالم أجمع برؤية استراتيجية منفتحة على العالم رغم التحديات التي تواجهنا سواء الداخلية أو الخارجية.

وأضاف منصور، أن مبادرة حياة كريمة تبني الإنسان وهي أفضل مشروع في العالم يخدم الإنسان ويبنيه.