اليوم السابع
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رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ: تنفيذ خطة التوسع فى الأنشطة الطلابية بجميع الكليات

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 09:23 م
رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ: تنفيذ خطة التوسع فى الأنشطة الطلابية بجميع الكليات هاجر أشرف الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الذكاء الأصطناعي
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قالت هاجر أشرف، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الذكاء الأصطناعي جامعة كفرالشيخ، رئيس اتحاد الطلاب الجديد بالجامعة، إن هدفنا في المرحلة المقبلة الوصول لكل الطلاب لحل مشاكلهم.

وأضافت، أنه سيتم الانتظام في عقد اجتماعات دورية لتوعية الطلاب بالحقوق والواجبات، وسنصل إلى كل طالب لتنفيذ مطالبه ، وسيتم  تنفيذ خطة إدارة الجامعة بالتوسع في الأنشطة  الطلابية تفيد طلاب جميع الكليات، متمنية من الله التوفيق وإعلاء اسم اتحاد طلاب الجامعة بين جميع الاتحادات الطلابية في الجامعات الأخرى.

وأوضحت أن أعضاء مجلس الإتحاد الجدد ستكون لهم لقاءات دورية مع إدارة الجامعة، لعرض مقترحات الطلاب والقضايا التي تشغلهم والعمل على حل مشاكلهم المختلفة.

كما وجهت رئيس اتحاد طلاب جامعة كفرالشيخ الشكر إلى أعضاء المجلس للعام الجامعي السابق لجهودهم المبذولة في أداء مهامهم، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية، وإيصال آراء واقتراحات الطلاب والطالبات إلى إدارة الجامعة ، كما قدمت الشكر أيضا إلى زملائها على ثقتهم ودعمهم.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مجلس جامعة كفر الشيخ

اتحاد طلاب

كلية الذكاء الاصطناعي



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