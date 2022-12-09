ختام مؤتمر الشباب وتعزيز العمل العربى المشترك لمعهد البحوث العربية

كتب محمد ثروت

اختتمت فعاليات مؤتمر الشباب والعمل العربى المشترك، الذى نظمه معهد البحوث والدراسات العربية، برئاسة الدكتور محمد مصطفى كمال بالشراكة مع مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، الذى افتتح بكلمة الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الكسو، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مشيرة أبو غالى مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة .

وتقاسمت مصر والجزائر وفلسطين جائزة الشباب العربى لعام 2022، التى أعلن عنها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بجامعة الدول العربية مطلع هذا العام فى موضوع : (العمل العربى المشترك ۔ الآفاق والتحديات).

وفازت بجائزة المركز الأول، وقيمتها 5000 دولار أمريكى الدكتورة هالة أحمد الرشيدى من مصر عن دراستها: (خبرة المنظمات العربية المتخصصة فى تعزيز العمل العربى المشترك.. حدود الواقع والمأمول)، بينما فاز بجائزة المركز الثانى، وقيمتها 3000 دولار أمريكى الدكتور قاضى خير الدين من الجزائر عن دراسته : (مستقبل العمل العربي المشترك 2030)، وفاز بجائزة المركز الثالث، وقيمتها 2000 دولار أمريكي الدكتور خليل إسماعيل ماضي من فلسطين عن دراسته : (منظومة العمل العربي المشترك ۔ تحديد الأولويات وتكامل المسارات ومواجهة التحديات : رؤى إستراتيجية تنموية مقترحة حول التحول الرقمي والأمن السيبراني وريادة الأعمال وتمكين الشباب).

كما تكريم الدكتور مفيد شهاب، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وناقش المؤتمر دور (المنظمات الوطنية واليات تنظيم العمل العربي المشترك)، حيث ترأس الجلسة محمد الهاجري مستشار مؤسسة الأمير محمد بن فهد آل سعود – السعودية، عضو مجلس ادارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، والدكتورة هالة أحمد محمد حسن رشيدي، أستاذ مساعد العلوم السياسية والقانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة – مصر، ومستقبل العمل العربي المشترك (2030)، والدكتور قاضي خيرالدين - دكتوراه العلوم السياسية - جامعة وهران – الجزائر، منظومة العمل العربي المشترك.. تحديد الأولويات وتكامل المسارات ومواجهة التحديات، والدكتور خليل إسماعيل ماضي - محاضر غير متفرغ - جامعة الأزهر- فلسطين "المنظمات الوطنية واليات تنظيم العمل العربي المشترك"، ونواف العازمي عضو مجلس الشباب الكويتي – وزارة الشباب الكويتية "مستقبل العمل العربي المشترك"، وفضة الدويش - باحث قانوني بوزارة الخارجية – الكويت.