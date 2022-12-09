جامعة حلوان تحصد فضية البطولة العربية السابعة عشرة لكرة القدم الخماسية

فاز منتخب جامعة حلوان بالمركز الثاني والميداليه الفضيه في البطوله العربيه السابعة عشر لخماسيات كرة القدم، والتى نظمتها جامعة جنوب الوادي، بمشاركة 32 جامعة مصرية خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر.

وتأتي مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، و هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، و راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

وقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة للطلاب لما قدموه من آداء قوي ومتميز خلال مباريات البطولة العربية، وهو الأمر الذي أهلهم للمركز الثاني، مشيرًا إلى أن هذه البطولات والمشاركات تتيح للطلاب التواصل والرابط مع الطلاب من الجامعات الأخرى في ظل اهتمام الجامعة بجميع الأنشطة الطلابية والتي تعد عنصر رئيسى من عناصر العمل الجامعى وبناء شخصية الطالب.

هذا وقد فازت جامعة حلوان في مباريات دور ال 32 على جامعة السعودية بنتيجة 2/3، و على المستقبل بنتيجة 1/6 ، وعلى الاقصر بنتيجة 1/4.

وتأهلت حلوان إلى دور ال16 حيث قابلت الاسكندريه وفازت بنتيجة 1/4، وتأهلت إلى دور ال 8 وفازت جامعة حلوان على جامعة المنوفية بنتيجة 0/6، وتأهلت إلى ربع النهائي حيث قابلت جامعة كفر الشيخ 1/4، وتأهلت إلى الدور النهائي وسوف تلعب الجامعة المباراة النهائية مع جامعة بنها

يذكر أن اللاعبين المشاركين هم:

على اشرف عبدالحميد كلية التجارة

انور فوزي انور كلية تربية رياضية

محمد سيد بدوي كلية تربية رياضية

يوسف أحمد فتحي كلية أداب

المعتصم فايز خلف كلية أداب

عمر طارق حسني كلية تجارة

أحمد اسامه فتحي كلية حاسبات

محمد رجب عبد الرسول كلية تربية رياضية

مدير فني الدكتور محمد حسنين