تراجع احتياطات الغاز فى أوروبا بسبب درجات الحرارة المنخفضة

فاطمة شوقى

أكد الاتحاد الأوروبى لمشغلى البنية التحتية للغاز، أن درجة الحرارة المنخفضة فى أوروبا أدت إلى سحب كبير فى معدلات الغاز الطبيعى، مما أدى إلى انخفاض احتياطات الغاز بها أقل من 90%.

وأشارت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إلى أن احتياطات الغاز انخفضت فى مرافق التخزين بالاتحاد الأوروبي إلى 89,93% أى بنسبة 0,47 % مما كان عليه قبل يوم واحد، وبغض النظر عن ذلك لا يزال معدل احتياطيات الغاز في مرافق التخزين عند مستوى مرتفع، حيث ارتفع هذا المؤشر بنسبة 11 % تقريبا، مقارنة مع المؤشر المتوسط للسنوات الـ5 الماضية، في حين لا يزال معدل سحب الغاز أيضا ضمن النطاق الطبيعي فبلغ متوسطه 0,39 % في ديسمبر الجاري مقابل 0,16 % في نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلجيكا سجلت أعلى سحب من مخازن الغاز بنسبة 1.49% تليها فرنسا 0.87% وسلوفاكيا 0.78 %.

وفى الوقت ذاته كتب محللون من شركة "Rystad Energy" أن واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا سجلت نموا قياسيا فى نوفمبر الماضى، أى فى وقت زيادة الطلب فى فصل الشتاء. وأشاروا إلى أن فرنسا وإسبانيا وبريطانيا استوردت حوالي نصف هذا الحجم.

وأوضحت أنه بسبب انخفاض درجات الحرارة من المتوقع أن يكون سحب الغاز من المخازن يتراوح بين 300 و500 مليون متر مكعب في اليوم، ويتم دعم سوق الغاز بالأحجام الكبيرة من واردات الغاز الطبيعى المسال وواردات الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز من النرويج والواردات المستقرة من إفريقيا وأذربيجان".