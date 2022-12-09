بروتوكول لاستخدام الأقمار الصناعية فى دراسة تأثير المناخ على البحر الأحمر

وقع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو زكريا حموده بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بهدف إجراء دراسات خاصة بمعرفة تأثير التغيرات المناخية على سواحل البحر الأحمر، وذلك فى إطار فعاليات المؤتمر الأول للاستشعار عن بعد بمحافظة البحر الأحمر .

وقال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار أن البروتوكول يهدف إلى إجراء العديد من المشروعات المختلفة لحماية البيئة البحرية على السواحل المصرية بواسطة الاستعانة ببيانات الأقمار الصناعية والبيانات الخاصة التى تجمعها هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وأعمال المسح الحقلى التى يستخدمها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد عن طريق سفن الأبحاث على سواحل البحر الأحمر.

وأضاف الدكتور عمرو زكريا، أن البروتوكول أيضا يشمل دراسة تأثير التغيرات المناخية على التنوع الحيوى والكائنات البحرية وتغير نوعية المياه ودراسة حركة الكائنات البحرية فى البحر الأحمر.