بدء أولى جلسات الحوار الوطنى بالأقصر حول دعم التعليم الفنى والمهنى بالصعيد

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب حماة الوطن لمناقشة محاور الحوار الوطنى بمركز المؤتمرات بمدينة الأقصر .

شارك فى فعاليات المؤتمر العمدة علاء راجح أمين حزب حماة وطن منسق الحوار الوطني بالأقصر، محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية، ميخائيل فكري محاور اللقاء، محمد حسين بغدادي مدير تضامن الأقصر،منتصر أحمد طه مدير التعليم الفني بالأقصر

وتتضمن فعاليات المؤتمر عدة محاور منها المحور الاجتماعى والخاصة بالتعليم الفنى والمعنى الفرص والتحديات، وذلك لمناقشة الحوار الوطنى وأهم التوصيات التى ستسفر عنها المؤتمر.