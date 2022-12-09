اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 ديسمبر 2022 11:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء أولى جلسات الحوار الوطنى بالأقصر حول دعم التعليم الفنى والمهنى بالصعيد

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 07:37 م
بدء أولى جلسات الحوار الوطنى بالأقصر حول دعم التعليم الفنى والمهنى بالصعيد أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلق المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب حماة الوطن لمناقشة محاور الحوار الوطنى بمركز المؤتمرات بمدينة الأقصر .
 
شارك فى فعاليات المؤتمر العمدة علاء راجح أمين حزب حماة وطن منسق الحوار الوطني بالأقصر، محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية، ميخائيل فكري محاور اللقاء، محمد حسين بغدادي مدير تضامن الأقصر،منتصر أحمد طه مدير التعليم الفني بالأقصر
 
 
وتتضمن فعاليات المؤتمر عدة محاور منها المحور الاجتماعى  والخاصة بالتعليم الفنى والمعنى الفرص والتحديات، وذلك لمناقشة الحوار الوطنى وأهم التوصيات التى ستسفر عنها المؤتمر.
 
 
أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (1)
أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (1)

أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (2)
أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (2)

أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (3)
أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (3)

أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (4)
أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (4)

أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (5)
أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (5)

أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (6)
أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (6)

أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (7)
أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (7)

أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (8)
أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (8)

أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (9)
أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (9)

أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (10)
أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر (10)

 


الأقصر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

أخبار الأقصر

الحوار الوطني

التعليم الفنى

حماة الوطن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة