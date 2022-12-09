بالأسماء.. تشكيل اتحاد طلاب آداب عين شمس للعام الجامعى 2022 / 2023

كتب: محمود راغب

أعلنت اللجنة العليا المشكلة للإشراف على انتخابات اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية ، نتائج انتخاب مجلس اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2022 / 2023 م .

وصرحت الدكتورة حنان كامل بأن الانتخابات أجريت طبقا للجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات للعام الجامعى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه .

وضمت اللجنة عضوية كل محمد إبراهيم حسن عضو هيئة التدريس بالكلية ، و حمدي عبد اللطيف الزيني و جاسر الديب من الشئون القانونية و نعمات محمد خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب ، والطلاب من غير المرشحين زياد محمد السيد السيد، و نورا محمود سالم .

وفي كلمتها أثناء لقاءها بمجلس اتحاد الطلاب الجديد، قدمت الدكتورة حنان كامل لهم التهنئة بهذ النجاح مؤكدة على أن الانتخابات تمت وسط جو من الهدوء والالتزام باللوائح والجدول الزمنى المحدد مسبقا، كما حثت الطلاب وعلى رأسهم رئيس الاتحاد ونائبته على تحمل المسئولية و النجاح ،بصفتهم خير حلقة وصل بين الطلاب وإدارة الكلية ، معبرة عن أملها في أن تشهد فترة مجلس الاتحاد الجديد تقدم أكبر في الأنشطة الطلابية، لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في العمل المستمر على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة التى تضمن لكل طالب بالكلية الانضمام إلى النشاط الذى يفضله ويحقق فيه التفوق والتنافس على مستوى الجامعة وفي الفعاليات المحلية والعربية .

وأعلنت أن الانتخابات أسفرت عن فوز الطالب حلمي أحمد حلمي، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الكلية، وفوز الطالبة ولاء تيسير عبد الحفيظ نائبة رئيس الاتحاد.

أما عن تشكيل أمناء اللجان ومساعديهم، فقد جاء كالتالى :

لجنة الأسر :

أمين اللجنة : مصطفى خميس محمود

الأمين المساعد : عمرو وليد محمد عبد الرحيم .

اللجنة الرياضية :

أمين اللجنة : أحمد محمود ربيعي حسن

الأمين المساعد : دينا حسين إبراهيم.

اللجنة الثقافية :

أمين اللجنة : سلوى عمرو عبد الرازق

الأمين المساعد: دانيال سامر شكرى ثابت .

اللجنة الفنية :

أمين اللجنة : محمد جمال كامل علوان

الأمين المساعد : يوسف محمد عبد الرحمن .

لجنة الجوالة :

أمين اللجنة : ملك محمود محمد الأمين المساعد : سلمى إبراهيم شعبان .

اللجنة الاجتماعية :

أمين اللجنة : على عزت على أمين ، الأمين المساعد: أسماء بيومي نصر بيومي .

اللجنة العلمية :

أمين اللجنة : مروة محمد محمود حامد .

الأمين المساعد : هنا حاتم محمود سيد .

كما تقدمت عميدة الكلية بالتهنئة للطالب عبد الرحمن محمد الأمين المساعد للجنة الاجتماعية بالكلية ، بمناسبة تصعيده أمينا مساعدا للجنة الاجتماعية العليا باتحاد طلاب الجامعة.