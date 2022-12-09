انقلاب ميكروباص داخل ترعة بطريق تمى الأمديد فى الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، انقلاب ميكروباص داخل ترعة على طريق تمي الأمديد المنصورة، منذ قليل، وجار حصر المصابين ونقلهم للمستشفى العام القديم.
كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب ميكروباص يقل عددًا من الركاب داخل ترعة، على طريق تمي الأمديد المنصورة، ووجود مصابين.
وانتقل ضباط مباحث المركز ورجال الإنقاذ النهري والحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين بالفحص أن الميكروباص كان قادمًا من مدينة تمي الأمديد لمدينة المنصورة، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انقلابه داخل إحدى الترع بنطاق مركز تمي الأمديد.
وأكد مصدر طبي، أن الحادث لم يسفر عن حالات وفاة حتى الآن، وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة العام القديم لتلقى العلاج اللازم، وجار حصر عددهم.
انقلاب ميكروباص داخل ترعة بطريق تمى الأمديد فى الدقهليةالجمعة، 09 ديسمبر 2022 02:44 م
حادث - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة الدقهلية، انقلاب ميكروباص داخل ترعة على طريق تمي الأمديد المنصورة، منذ قليل، وجار حصر المصابين ونقلهم للمستشفى العام القديم.
الموضوعات المتعلقة
أمن الدقهلية ينجح فى كشف غموض العثور على سيدة مقتولة داخل منزلهاالأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:15 ص
أمن الدقهلية يكثف جهوده لضبط مجهول اختطف طفلا بمصيف جمصةالخميس، 04 أغسطس 2022 07:44 م
زى النهاردة.. شاهد بـ"بيت المقدس": استشهاد أمين شرطة بانفجار أمن الدقهليةالأحد، 17 يوليه 2022 09:00 ص
أمن الدقهلية يكشف هوية جثة شاب ملقاة فى الأراضى الزراعيةالجمعة، 24 يونيو 2022 03:07 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة