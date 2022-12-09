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الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على الصين

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 04:25 م
الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على الصين الخزانة الأمريكية
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونية لجمهورية الصين الشعبية، والسفن التي ترفع العلم الصينى بموجب قانون ماغنيتسكى العالمى، بحسب "روسيا اليوم".

يذكرأن،  أن قانون ماجنيتسكى الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان، كان مشروع قرار للحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في العام 2012، وفي 2017 وقع الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 13818، الذي "يجمد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد".


الخزانة الأمريكية

الولايات المتحدة

عقوبات

الصين

بكين



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