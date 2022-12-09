اليوم السابع
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الجمعة، 09 ديسمبر 2022 11:14 م
أكرم القصاص
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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 02:05 م
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد قمر صناعى ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

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أطلقت الصين، اليوم الجمعة، قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى بشمالى البلاد، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش 2 دى"، حيث دخل إلى المدار المخطط له بنجاح.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القمر الصناعي سيُستخدم في مجالات الاستشعار عن بعد والتطبيقات في مجالات متنوعة مثل الحد من التلوث، والرصد البيئي، ومسوحات الموارد الطبيعية، ودراسات تغير المناخ، لافتة إلى أنه سيساعد في تحسين قدرة المراقبة فائقة الطيف للبلاد في مجالات مثل حماية البيئة، والأراضي، والطقس، والزراعة، والتخفيف من حدة الكوارث.

 


الصين

قمر صناعى

الاستشعار عن بعد

الاقمار الصناعيه



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