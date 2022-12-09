اليوم السابع
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"السياحة" تنظم ورشة عمل للشركات المجرية لتنويع الأسواق

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 12:21 م
"السياحة" تنظم ورشة عمل للشركات المجرية لتنويع الأسواق تكريم رئيس رابطة شركات السياحة المجرية
كتب محمد أسعد

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شارك عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في ورشة العمل التي تم تنظيمها على هامش استضافة مصر للمؤتمر السنوي لاتحاد شركات السياحة المجرية MUISZ، خلال الفترة من 6 وحتى 13 ديسمبر الجاري بحضور 47 شركة سياحة ومنظم رحلات من المجر. 
 
وخلال كلمته التي ألقاها، قال عمرو القاضي، إن هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام الهيئة بالسوق المجري باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة، واهتمامها بتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر مما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها.
 
عمرو القاضي
عمرو القاضي
 
كما استعرض، من خلال عرض تقديمي، أهم مناطق الجذب بالمقصد السياحي المصري والمقومات والمنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، مضيفًا أن الهيئة أعدت برنامج سياحي للمشاركين في المؤتمر لزيارة عدد من الأماكن السياحية و الأثرية بكل من القاهرة والأقصر وأسوان للتعرف على ما تتمتع بها هذه المدن من مقومات سياحية و أثرية متميزة.
 
رئيس رابطة شركات السياحة المجرية
رئيس رابطة شركات السياحة المجرية
 
و خلال الورشة ألقت Judith Molnar رئيسة رابطة اتحاد شركات السياحة المجرية كلمة أعربت خلالها عن امتنانها وشكرها للتنظيم الجيد للمؤتمر، وكذلك تعاون الجانب المصري معها.
 
تكريم رئيس رابطة شركات السياحة المجرية
تكريم رئيس رابطة شركات السياحة المجرية
 
وحضر ورشة العمل محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة، وأحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة، و كريم محسن ممثلا عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، وإيهاب يوسف مدير عام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية وبعض الغرف السياحية، فضلا عن  30 شركة سياحة  وفندق مصري من المهتمين بالسوق المجري، بالإضافة إلى المشاركين في المؤتمر من شركات السياحة ومنظمي الرحلات من المجر.
 

السياحة

السياحة المجرية

شركات السياحة المجرية

الأسواق السياحية



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