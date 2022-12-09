الرعاية الصحية: المواطن هو مقياس مستوى خدمات التأمين الصحى الشامل

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وفدا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.

وفى مستهل اللقاء، توجه الدكتور أحمد السبكي، بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على جهودهم المبذولة ودورهم المتميز فى التواصل الفعال والمستمر مع الشارع المصرى الذى يمثلونه، لضمان حصولهم على أفضل الخدمات والرعاية الصحية، وتغطية كافة احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية.

وناقش اللقاء، عدد من الآراء والمقترحات حول استمرارية تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر، الأمر الذى من شأنه يمثل رجع صدى المنتفع حول الخدمة، والذى يمثله أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لدى قيادة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشاد الوفد البرلمانى رفيع المستوى، بجهود هيئة الرعاية الصحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، واستحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية لأول مرة داخل نطاق المحافظة تيسيرًا على المنتفعين، ووصولًا لأعلى مستويات رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تؤكد ضرورة التواصل الفعال والمستمر مع المواطن المصرى وممثليه لضمان رضاء منتفعى التأمين الصحى الشامل عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وبما يتماشى مع سياسات الهيئة للوقوف المباشر على آراء المنتفعين حول خدمات المنظومة لاستمرارية الارتقاء بها، مشيرًا إلى أن المواطن هو المقياس الحقيقى لمستوى خدمات التأمين الصحى الشامل، والهدف الثمين للمنظومة.