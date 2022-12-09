الرئيس الصينى: سنعمل على إنشاء المركز الخليجى الصينى للأمن النووى

كتب أحمد عرفة

ثمن شي جين بينج، الرئيس الصيني، جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية صينية، متابعا: نتواصل مع مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته.

وأضاف الرئيس الصيني، خلال كلمته بالقمة الخليجية الصينية، أن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي، موضحا أن مجلس التعاون الخليجي نجح في تخطي التحديات العالمية.

وتابع الرئيس الصيني: نعمل سويا على تحقيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وعلينا تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية.

وقال الرئيس الصيني: سنواصل دعمنا الثابت لأمن دول الخليج، ونرحب بمشاركة الدول الخليجية في مبادرة الأمن العالمي.

وأوضح الرئيس الصينى، أن الصين ستواصل استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج، متابعا: سنعزز التعاون مع دول الخليج في الاستثمار بالطاقة النظيفة.

وقال الرئيس الصيني: سنعمل على إنشاء المركز الخليجي الصيني للأمن النووي، وسنقوم بإنشاء مجلس استثمار مع دول الخليج.