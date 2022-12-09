الدفاع البريطانية تعلن تدريب قواتها بالمطارات لتغطية "إضرابات الكريسماس"

كتبت: نهال أبو السعود

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن أفراد القوات المسلحة يتواجدون في مطاري "هيثرو" و"جاتويك" الأسبوع الجاري للتدريب على مهام فحص جوازات السفر وتغطية الإضراب عن العمل الذي أعلنه موظفو قوات الحدود المقرر خلال فترة عيد الميلاد المجيد المقبل.

وأوضحت "سكاي نيوز" أن اتحاد الخدمات العامة والتجارية - الذي يمثل العديد من موظفي الحكومة - قد أعلن في وقت سابق أن مسئولي قوات الحدود سيبدؤون إضرابًا عن العمل في المطارات - التي من بينها أيضًا برمينجهام، وكارديف، ووجلاسكو، وومانشستر، وميناء نيوهافن - خلال الفترة بين الـ 23 و26 والـ 28 و31 من شهر ديسمبر الجاري، بعد رفضهم لعرض الحكومة برفع رواتبهم بنسبة 2 بالمائة.

كما زار رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي اليوم، حيث توجه بالشكر لأفراد الجيش على تدخلهم للتعامل مع الوضع وغيابهم عن احتفلات عيد الميلاد المجيد، معربًا عن امتنانه لهم.

وأكد سوناك أن الأولوية "لحماية الأرواح وتقليل الإضطرابات"، مشددًا على أن الحكومة "ستحاول وتتصرف دائمًا بإنصاف وبصورة معقولة" مع قطاع الرواتب العامة.

وامس، حذرت سويلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانى أن الناس يواجهون "اضطرابًا خطيرًا" فى مطارات المملكة المتحدة خلال عيد الميلاد بسبب الإضرابات المخطط لها من قبل موظفى الحدود، وقالت أن على الناس "التفكير مليًا" فى خططهم لأنها "قد تتأثر".

تأتى الإضرابات فى أكثر الأوقات ازدحامًا للسفر وتتزامن مع إضرابات عمال القطارات والسكك الحديدية، كما أنه أول عيد ميلاد منذ عام 2019 تمكنت فيه شركات الطيران من العمل دون قيود واسعة النطاق بسبب فيروس كوفيد.

من المتوقع وصول ما يصل إلى مليونى مسافر فى الفترة ما بين 23 و31 ديسمبر إلى المطارات التى ستقع فيها الضربات، وفقًا لشركة Cirium لتحليلات الطيران.

وقالت إنه من المقرر أن تصل أكثر من 10 الاف رحلة إلى مطار هيثرو ولندن جاتويك ومانشستر وبرمنجهام وكارديف وجلاسكو خلال هذه الفترة.