الداخلية تضبط مخدرات بالقاهرة والمحافظات بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى– عدد 2 هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج .. وبحوزته (300 قرص مخدر لعقار "الترامادول" - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

واسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصرين إجراميين " لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمنهور ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزتهما (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,150 كيلو جرام –500 قرص مخدر لعقار "فيكادول" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، وبحوزتهما (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجدة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول – سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.