جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج-سوب، اليوم /الجمعة/، مع الأعضاء الرئيسيين الآخرين من لجنة تطوير الفضاء الدفاعي لمناقشة المسودة، حيث تسعى سول لبناء قدراتها الفضائية وسط المنافسة المتنامية بين الدول المتقدمة للوصول إلى الصدارة في هذا المجال، وفقا لبيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).



وبحسب البيان، ستكون الاستراتيجية في حال وضع اللمسات الأخيرة عليها، بمثابة وثيقة شاملة تحدد الأهداف الاستراتيجية والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية لدفع كوريا الجنوبية نحو تطوير القدرات الفضائية، وبناء عليها يتعين على جميع القوات المسلحة صياغة مفاهيمها العملياتية مع التركيز على التعاون بينها.



ولم تكشف وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن تفاصيل الاستراتيجية بعد.



ودعا "لي"- خلال الاجتماع- إلى قفزة إلى الأمام في تطوير القدرات الفضائية، مشيرا إلى تكثيف المنافسة العالمية على تفوق القدرات على عالم الفضاء.



وقال إن جيش بلاده يجب أن يبذل جهودا متعددة الأوجه؛ لبناء قوات فضائية بشكل مستمر تتضمن أحدث العلوم والتكنولوجيا.



وأضاف أن الفضاء أصبح مساحة حياة ومساحة عمليات، ولقد اعترفت القوى العسكرية الكبرى بالفعل بالقدرات الفضائية الدفاعية كعنصر أساسي في الأمن الوطني وتقوم بتطويرها بشكل تنافسي.



وأطلقت الوزارة لجنة تطوير الفضاء الدفاعي بقيادة نائب الوزير في البداية في مايو عام 2018، وأعادت تنظيم تشكيل اللجنة، ووضعت وزير الدفاع الكوري الجنوبي على قيادتها وعينت كبار القادة العسكريين كأعضاء فيها.