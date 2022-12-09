وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة، أنه لم يتسن حتى الآن تحديد المعدات المضادة للطائرات المسيرة ومعدات الدفاع الجوي المدرجة بالتفصيل في حزمة المساعدات الجديدة.

وأشارت التقارير الإخبارية أنه من المتوقع أيضا أن تضم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في هذه الحزمة الجديدة قذائف لمنظومة هيمارس الصاروخية التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وعربات عسكرية من طراز هامفي ومولدات كهربائية.

يذكر أن قيمة المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي، بلغت حتى هذا اللحظة نحو 1ر19 مليار دولار.