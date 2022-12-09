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الأوقاف: "طلاقة القدرة الإلهية فى العطاء والمنع" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 01:32 م
الأوقاف: "طلاقة القدرة الإلهية فى العطاء والمنع" موضوع خطبة الجمعة المقبلة خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان " طلاقة القدرة الإلهية فى العطاء والمنع"، مؤكدة على أئمة المساجد ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق.
 
ووضعت وزارة الأوقاف، خطة مكبرة لتدريب جميع أئمة المساجد على عملية بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى وفن الإلقاء، وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، أن الدورة التدريبية ستشمل التركيز على ختام الخطبة وخاصة الدعاء بحيث يكون ملائم لموضوع الخطبة بعيدا عن المقدمات والخواتيم المحفوظة الطويلة، والتدريب على أن يٌلم الخطيب بموضوع الخطبة فى الوقت المحدد لها فى حدود 10 دقائق.
 
وشدد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على أن الهدف من الدورات التدريبية للأئمة هو مواكبة التطورات العصرية والمستجدات، والقدرة على بناء خطبة محكمة النسج، وأن يكون دائم التطوير لأساليب أدائه، ولا يركن إلى مجرد جمل وعبارات محفوظة، دون أن يدقق فى معنى كل جملة وكلمة، ومدى اتساقها مع الموضوع ومناسبتها للزمان والمكان والمجتمع الذى يخاطبه.
 

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