الأحد.. انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية

وقالت الدكتورة حنان أنور وكيل مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للطب الوقائى ، أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 747 ألف طفل من المقيمين بالمحافظة وزائريها من المواطنين المصريين والعرب والأجانب، من عمر يوم واحد وحتى خمس سنوات ، بهدف تعزيز ورفع المناعة المجتمعية لجميع الأطفال وحفاظا على مصر خالية تماما من مرض شلل الأطفال .

وقالت "أنور" أن الحملة تتم من خلال 2141 فريق طبى تضم ما يزيد عن 5 الاف فرد مدرب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف بالمديرية والمناطق الطبية ، علاوة على فرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة، مشيرة إلى مشاركة ادارات الثقافة الصحية والاعلام والتربية السكانية وتنظيم الاسرة فى الحملة بهدف الوصول لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم

وأوضحت "أنور"، أن الحملة تجوب المنازل «من شقة لشقة» في جميع أنحاء المحافظة بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وأكدت وكيل المديرية أن التطعيم مجانى وآمن تماما ويتم عن طريق طريق نقطتين بالفم من طعم "سابين" أحادي التكافؤ نمط 2، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية أثناء التطعيم،

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت «مصر» خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.