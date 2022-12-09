اليوم السابع
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الجمعة، 09 ديسمبر 2022 10:21 م
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إصابة طفلة فى حادث تصادم بالشرقية

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 03:32 م
إصابة طفلة فى حادث تصادم بالشرقية تصادم - ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب طفلة عمره 5 سنوات بمحافظة الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج إثر تعرضها لحادث اصطدام سيارة بطريق القصاصين الصالحية الجديدة، وتم نقلها إلى مستشفى الصالحية المركزى لتلقى الاسعافات الأولية.

 تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية المركزى بوصول" كريمة ع ع" 5 سنوات مقيمة القصاصين، باشتباه ما بعد الارتجاج، وتبين حدوث إصابة الطفلة إثر تعرضها لحادث اصطدام سيارة بها، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 

  

 

 

 


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