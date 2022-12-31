340 مليون جنيه تمويلات حصل عليها المصريون لتقسيط شراء موبايلات خلال 3 شهور

كتب هانى الحوتى

ضخت شركات التمويل الاستهلاكي المعروفة باسم شركات التقسيط، تمويلات بقيمة 340.9 مليون خلال الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2022 بنسبة 4.51%، لشراء موبايلات من إجمالي قيمة التمويل الممنوح من الشركات خلال تلك الفترة.

وبلغ عدد عملاء التمويل الاستهلاكي ما يزيد عن 686 ألف عميل خلال الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) عام 2022 مقارنة بحوالي 336 أف عميل خلال الربع المناظر من العام السابق محققًا معدل نمو بلغ 104.2%، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح حوالي 7.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث مقارنةً بـ4.7 مليار جنيه بمعدل زيادة 60.6%.

واستحوذت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي بقيمة بلغت 2.4 مليار جنيه بنسبة 31.82% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح خلال الربع الثالث من عام 2022، ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب شراء السيارات والمركبات باستحواذه على نسبة 28.48% من إجمالي قيمة التمويل وبقيمة بلغت 2.2 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث سلع معمرة أخرى بقيمة تمويل بلغت نحو 0.6 مليار جنيه بنسبة 8.33% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.