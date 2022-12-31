وزير الصحة يوجه بإعداد رسم هندسي ووظيفي وخطة زمنية لإنشاء مركز وإدارة طبية بأشمون

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، مستشفى أشمون العام، وحميات أشمون، لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الطبية، وتقديم كافة سبل الدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل مستشفى.

حيث تفقدا أقسام «القسطرة القلبية، عناية القسطرة، الطوارئ، الاستقبال، الرعاية المركزة» بمستشفى أشمون العام.

وأوضح وزير الصحة أهمية مستشفى أشمون العام والذى يخدم مليون و100 ألف نسمة، من 6 مبانٍ على مساحة 5.5 فدان، تشمل «العيادات الخارجية، الاستقبال والطوارئ، العلاج الطبيعى والرعايات، الكلى) بسعة 147 سريرا، موضحًا أن المستشفى قدم خدماته الطبية والعلاجية، بقسم الاستقبال لما يقرب من 100 ألف مواطن، وأجرى 1936 قسطرة قلبية، بالإضافة إلى 2055 عملية جراحية تنوعت بين (كبرى، متوسطة) وذلك خلال عام 2022.

كما حرصا على تفقد غرف الإقامة الداخلية للمرضى، للتأكد عن مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، واطمأن على توافر مخزون استراتيجى من جميع فصائل الدم، والبلازما، كما تأكد من توافر القوى البشرية على مدار الـ24 ساعة، خاصةً أطباء الرعايات المركزة والطوارئ، لضمان سرعة تقديم الخدمات العاجلة للمرضى فور وصولهم المستشفى، واطلعا على خطة تشغيل العيادات المسائية بالمستشفى، والتى تم تشغيلها فى شهر أكتوبر 2022، مشيدًين بجودة العمل بهذه العيادات من خلال تخصصات (الباطنة، الجراحة، الأطفال، العظام، النساء، الأسنان، العلاج الطبيعي).

واستكملا وزير الصحة ومحافظ المنوفية جولتهم التفقدية بزيارة مستشفى حميات أشمون، بسعة 51 سرير تشمل أسرة الداخلى والعناية المركزة، بالإضافة إلى 5 أجهزة تنفس صناعى بالرعاية، و5 أسرة للطوارئ، حيث تفقدا قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، وبلغ متوسط التردد على المستشفى خلال العام الجارى، 111 ألف و85 حالة.

كما تفقدا قطعة أرض فضاء بمساحة 7 آلاف فدان، تمهيدا لدراسة استغلالها فى إنشاء مركز طبى متكامل، وإدارة طبية بآشمون، حيث وجه الوزير بإعداد رسم هندسى ووظيفى، وخطة زمنية لتنفيذ المشروع.

واختتما وزير الصحة ومحافظ المنوفية جولتهم بزيارة وحدة تمركز نقطة إسعاف شما، بقدرة سيارتى إسعاف، والتى تم تطويرها من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن 14 نقطة بالمحافظة، تشمل 7 نقاط بمركز أشمون، و7 نقاط بمركز الشهداء، مشيرين إلى الدور الهام الذى تلعبه منظومة الإسعاف بالمحافظة، التى يخدمها 103 سيارات، مؤكدا أهمية نقطة إسعاف شما فى تقديم الخدمات الإسعافية لسكان القرى المجاورة.

رافقهم خلال الجولة بالمنشآت الطبية فى محافظة المنوفية، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والاستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة والدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.