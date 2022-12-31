وزير الصحة يتفقد مستشفى شبين الكوم التعليمى.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستشفى شبين الكوم التعليمى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور أيمن عباس مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، الدكتور السيد سلامة مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية، حيث قام الوزير بتفقد عدد من غرف حجز المرضى للاطمئنان عليهم .

وطالب وزير الصحة، الأطباء والعاملين بتقديم خدمة أفضل للمواطنين المترددين على المستشفى ،كحق لهم فى الرعاية الصحية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطنين .

وأكد الدكتور تامر مقشط مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى، أن مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمى يضم عدد 230 سرير و7 طوابق بها أقسام للأشعة والتعقيم واستقبال طوارئ وعيادات " باطنة – أطفال – عظام " وغرف عمليات وعناية مركزة وغيرها من الأقسام الطبية " ، وقد بلغت تكلفته ما يقرب من 300 مليون جنيه.

وأضاف مدير المستشفى، أنه يتردد على العيادات بالمستشفى يوميا لايقل عن 800 مريض، بالإضافة المرضى المحجوزين بالمستشفى .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات خاصة قطاع الصحة باعتباره من أهم حقوق المواطن فى الحصول على خدمة طبية مميزة ، مشيداً بدور الهيئة لسعيها الدائم فى تطوير الخدمة الطبية بالمحافظة ، ومؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم للمستشفى التعليمى لتقديم خدمات طبية أفضل لمواطنى المحافظة.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، قد إستقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، تأتى تلك الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بعدد من المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين ، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية ، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية ، الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة ، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

رحب المحافظ بوزير الصحة والوفد المرافق له، وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي بالمحافظة ، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزى أشمون والشهداء .

ومن جانبه أعرب وزير الصحة عن سعادته واعتزازه بتواجده بمحافظة المنوفية ، مقدماً شكره وتقديره للمحافظ على جهوده الميدانية ودعمه الدائم للمنظومة الصحية ، مشيداً بالدور الحيوي للأطقم الطبية والتمريض في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، ومؤكداً على أن القيادة السياسية تولى اهتماماً بالغاً بقطاع الصحة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية .

هذا ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحي ، المستشفى التعليمي بشبين الكوم ، ووضع حجر أساس مركز أورام منوف ، وكذا تفقد أعمال تطوير المركز الطبي بقرية شما ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، فضلاً عن أعمال التطوير بمستشفيات الباجور التخصصي ، ومنوف و حميات منوف ، وتفقد مستشفيات سرس الليان وأشمون العام وحميات أشمون .



وزير الصحة يتفقد مستشفى شبين الكوم التعليمى



وزير الصحة يتفقد مستشفى شبين الكوم