وزير الصحة يتفقد مستشفى سرس الليان ومركز الغسيل الكلوى بالمنوفية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستشفى سرس الليان بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور أيمن عباس مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، الدكتور السيد سلامة مدير فرع التأمين الصحى بالمنوفية.

وتفقد الوزير عددا من غرف حجز المرضى للاطمئنان عليهم، وقرر وزير الصحة، الاستجابة لمواطن حال قيامه بالاستفادة به لسرعة إجراء عملية جراحية بنجلته لصعوبة حالتها الصحية وعلى الفور قام وزير الصحة بزيارة الطفلة وأوصى بعمل اللازم تجاه الحالة.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، قد استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تأتى تلك الزيارة فى إطار المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بعدد من المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

ورحب المحافظ بوزير الصحة والوفد المرافق له، وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع فى دعم خطط التنمية بالقطاع الصحى بالمحافظة، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى أشمون والشهداء.

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة عن سعادته واعتزازه بتواجده بمحافظة المنوفية، مقدماً شكره وتقديره للمحافظ على جهوده الميدانية ودعمه الدائم للمنظومة الصحية، مشيداً بالدور الحيوى للأطقم الطبية والتمريض فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ومؤكداً على أن القيادة السياسية تولى اهتماماً بالغاً بقطاع الصحة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية.

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحى، المستشفى التعليمى بشبين الكوم، ووضع حجر أساس مركز أورام منوف، وكذا تفقد أعمال تطوير المركز الطبى بقرية شما ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، فضلاً عن أعمال التطوير بمستشفيات الباجور التخصصى، ومنوف وحميات منوف، وتفقد مستشفيات سرس الليان وأشمون العام وحميات أشمون.