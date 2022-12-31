اليوم السابع
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السبت، 31 ديسمبر 2022 01:13 م
أكرم القصاص
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وزير الاتصالات ومحافظ الغربية يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية.. صور

السبت، 31 ديسمبر 2022 12:13 م
وزير الاتصالات ومحافظ الغربية يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية.. صور وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية
الغربية محمد طارق

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تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مدرسة الجلاء للتربية الفكرية بمجمع الجلاء بمدينة طنطا، حيث شاهد عرض رياضي للطلاب من ذوي الهمم، وكذلك معارض التربية الفنية.

بدأت الجولة بتفقد مركز البنية التكنولوجية والمركز التكنولوجي بالديوان العام، ثم تفقد مكتب بريد المحطة وسنترال العجيزي بعد الإنتهاء من أعمال التطوير، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة.
 
ومن المقرر أن يتفقد الوزير عددا من المشروعات الخاصة بالبنية التكنولوجية بالمحافظة، وذلك فى إطار الزيارات التفقدية للمحافظات المختلفة لتقديم المزيد من الخدمات فى إطار التحول الرقمى لكافة فئات المجتمع المصرى.
 
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
كما أبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.
 
 
وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (1)
وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (1)

 

وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (2)
وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (2)

 

وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (3)
وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (3)

 

وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (4)
وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (4)

 

وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (5)
وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (5)

 

وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (6)
وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (6)

 

وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (7)
وزير الاتصالات والمحافظ يتفقدان مدرسة الجلاء للتربية الفكرية (7)

 


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