هدايا خشبية وأرز بلبن.. أبرز عادات الدمايطة للاحتفال برأس السنة الجديدة.. صور

دمياط - هيثم مراد

تفصلنا عن احتفالات رأس السنة الجديدة، بضعة أيام، حيث يحتفل المواطنون بهذا اليوم، وفي محافظة دمياط يكون الاحتفال مختلفا، ويقدم "اليوم السابع" في هذا التقرير أبرز عادات الدمايطة للاحتفال بالعام الجديد.

هدايا خشبية

ابتكر صناع الأثاث في دمياط صناعة جديدة، تخصص بعضهم في صناعة الانتيك، يقوم العاملون في هذا النوع من الصناعة بصناعة تحف وانتيك خشبي يتناسب مع جميع المناسبات.

احتفالات رأس السنة لا تخلو من الهدايا الخشبية في دمياط، جاء أبرزها "شجرة الكريسماس" التي تنوعت صناعتها ما بين الحجم الصغير وهو الأكثر، شيوعا وتداولا، أو المتوسط وكذلك أحجام كبيرة، البعض حاول إدخال الإنارة لها لتعكس أشكالا جمالية، كما أن صناع الانتيك في دمياط حاولوا تقديم منتجهم بأسعار مناسبة.

ويقول "محمد النجيري" أحد صناع الانتيك في دمياط، كل عام بنحاول تقديم شغل جديد ومختلف، الانتيك الخشبي والهدايا الخشبية قدرت تنافس أسواق أوروبا وآسيا، والحمد لله بدأنا نصدر النوع ده من الشغل لدول كتير وأسواق دول الخليج أبرز وأهم تلك الأسواق، بتقدم هدايا على حسب المناسبة ونجحنا جدا في تسويق الشغل ده.

الأرز واللبن

ويعد طبق الأرز واللبن الأكلة الرسمية لشعب دمياط في بداية العام الجديد، يحرص أبناء دمياط دوما على تقديم أطباق الأرز باللبن هدية للجيران والأهل والأصدقاء بمناسبة قدوم عام جديد، البعض يرجع ذلك إلي كونها احد العادات التي توارثها أبناء دمياط، وآخرون يقولون إن هذا له دلالة على استقبال العام الجديد بطبق "أرز ولبن"

"يجعلها سنة بيضا.. سنة لبن علينا" عبارات تررد على ألسنة أبناء دمياط في تهنئتهم بقدوم العام الجديد، ربما من هنا ارتبط تقديم " أرز ولبن" كهدية احتفالا بالعام الجديد.

سانتا كلوز يوزع الهدايا على أطفال القرى

وظهر سانتا كلوز يقدم الهدايا للأطفال قري دمياط، قدم شاب يدعي "مصطفي" من أبناء قرية الشعراء فكرة لنشر البهجة بين الأهالي احتفالا بالعام الجديد، قام بارتداء زي "بابا نويل" وتجول بين القري ليوزع الهدايا على الأهالى والأطفال، فكرته تلخصت في تقديم هدايا مفيدة، فكانت عبارة عن خامات تصنيع لمهنة " دهانات الأخشاب" المهنة الأبرز داخل قريته.

وقال " مصطفي" حاولت أساهم في نشر البهجة على الجميع، فكرتي كانت السبب ده، والحمد لله نجحت في اللي عايز أقدمه" .

واستكمل قائلا: " قدمت هدايا لها علاقة بمهنتي ومهنة العديد من جيراني، أنا أعمل في دهانات الأثاث وقدرت اقدم هدية مفيدة لابناء قريتي" .