هاجر ماهر طالبة فنون تطبيقية بدمياط تبدع فى الرسم ونحت المجسمات.. صور

دمياط معتز الشربينى

ما أجمل أن ترتبط الموهبة بالدراسة الأكاديمية لتنميتها والخروج بأفضل صورة لهذه الموهبة، وخاصة وإن كانت فى مجال الفنون وتحديدا فى الرسم والنحت.

"اليوم السابع" التقى مع فنانة شابة من أبناء محافظة دمياط طالبة بكلية الفنون التطبيقية تبدع فى رسم ونحت المجسمات.

تقول هاجر ماهر البالغة من العمر 21 عاما طالبة بالفرقة الثالثة كلية الفنون التطبيقية بدمياط قسم النحت كانت بداية الموهبة منذ الصغر عبارة عن الرسومات البسيطة على الاسكتش، ثم بدأت الموهبة تتطور شيئا فشيئا مع الدراسة، وفى الكلية وبدأ الاهتمام بجانب النحت وهو يشمل جانب النحت المجسم أو البارز باستخدام كافة الأنواع من "خشب وجبس واحجار وحديد، ولكن داخل الكلية نهتم بجانب التطبيق حيث يمكن نحت شيء يمكن تطبيق استخدامها فى أغراض الحياة اليومية كنحت سمكة يمكن استخدامها وتطويعها فى عمل أباجورة.

أضافت هاجر ماهر الفن ليس دراسة فقط، ولكن الفن والرسومات والنحت هى تعتمد على المواهب داخل الشخص من الأساس ،ويمكن تنميتها وتطويرها حسب حب المجال، مضيفة أن العمل يبدأ بتحديد الشيء الذى نرغب فى نحته ثم نبدأ برسم هذا الشيء من خلال الاسكتش وتكون بداية النحت عن طريق استخدام الطين الأسواني، قالب جبس يصب فيه القالب ثم مادة البوليستر وهى خامة مخصصة فى الدهانات ثم مرحلة الفنش وهى وضع الألوان النهائيه وخروج الشكل فى كامل صورته ،وأشارت إلى أن وقت تجهيز اللوحة او المجسم يحتاج إلى شهر تقريبا حسب التفاصيل وحسب الوقت.

وأكدت هاجر ماهر، أن الأعمال التى قامت بها هى متنوعة منها لوحات بارزة عبارة عن ورق الشجر والطفاية، وحصان البحر، المرآة الفرعونية هذا بخلاف اكسسوارات الحريمي، وفى الأعمال المجسمة تم عمل سمكه، وتشريح حصان وحاليا يتم تجهيز بورتريه اسماعيل ياسين وكذلك مجسم تجريد البشر قوقعه البحر.

وأشارت هاجر ماهر إلى أنه يمكن لطالب كلية الفنون التطبيقية عمل مجسمات باستخدام خامات مختلفة من البيئة من الخشب والجبس والحجر.

وأضافت أنها تسعى حاليا لتنظيم معرض يضم منتجات اعمالها وهى تشارك أيضا فى معرض خاص بالكلية عباره عن مسابقه ولها جوائز.

وأكدت هاجر ماهر إلى أنها ترغب فى استكمال دراستها بعد الانتهاء من كليه الفنون التطبيقيه بدراسة مجال ديكور المسرح لأنها تحب هذا المجال وتريد أن تتخصص فيه وهو مرتبط بدراستها داخل الكلية حاليا.



IMG_٢٠٢٢١٢٢٤_١٤٥٩٥٦_٢



الأعمال-الفنية-(1)



الأعمال-الفنية-(2)



جانب-من-الأعمال-(1)



جانب-من-الأعمال-(2)



هاجر-ماهر-طالبة-فنون-تطبيقية-بدمياط--تبدع-في-الرسم-ونحت-المجسمات-(1)



هاجر-ماهر-طالبة-فنون-تطبيقية-بدمياط--تبدع-في-الرسم-ونحت-المجسمات-(2)