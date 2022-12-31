نيوزيلندا تحتفل بعام 2023 بالألعاب النارية والعروض الملونة

كتبت شيماء عبد المنعم

احتفل النيوزيلنديون بقدوم العام الجديد 2023، مع حلول يوم الأحد لديهم، بالتوقيت المحلى لديهم، فيما تواصل دول واقعة فى مناطق أخرى من العالم استعدادتها الدؤوبة لبدء سنة جديدة.

#WATCH | People in New Zealand cheerfully welcome New Year 2023 amid fireworks & light show. Visuals from Auckland.#NewYear2023



(Source: Reuters) pic.twitter.com/mgy1By4mmA — ANI (@ANI) December 31, 2022

والتوقيت المعتمد فى نيوزيلندا التى تقع فى نقطة نائية من الأرض هو (GMT + 13)، أى 13 ساعة زائدة عن التوقيت العالمى جرينتش، واعتاد النيوزيلنديون أن يحتفلوا بالعام الجديد قبل حلوله فى أغلب مناطق العالم الأخرى، لكن مع ذلك، فالبلاد ليست الأولى.

ساموا وكيريباتى

وتعد ساموا وكيريباتى الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين ستحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع "hindustantimes"



احتفالات

وتعتبر جزيرة كيريتيامتى، أكبر جزيرة فى كيريباتى ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

ونظرا لفارق التوقيت الموجود فى العالم، فإن استقبال العام الجديد يستغرق 26 ساعة كاملة، حتى تنتقل كافة الدول إلى سنة 2023.

ولا تستقبل بعض الدول العام الجديد، فى وقت واحد، لأن التوقيت يختلف من منطقة إلى أخرى، كما هو الحال فى دول شاسعة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا.