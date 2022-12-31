اليوم السابع
Ads
السبت، 31 ديسمبر 2022 02:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نيوزيلندا تحتفل بعام 2023 بالألعاب النارية والعروض الملونة

السبت، 31 ديسمبر 2022 02:35 م
نيوزيلندا تحتفل بعام 2023 بالألعاب النارية والعروض الملونة احتفالات
كتبت شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل النيوزيلنديون بقدوم العام الجديد 2023، مع حلول يوم الأحد لديهم، بالتوقيت المحلى لديهم، فيما تواصل دول واقعة فى مناطق أخرى من العالم استعدادتها الدؤوبة لبدء سنة جديدة.

والتوقيت المعتمد فى نيوزيلندا التى تقع فى نقطة نائية من الأرض هو (GMT + 13)، أى 13 ساعة زائدة عن التوقيت العالمى جرينتش، واعتاد النيوزيلنديون أن يحتفلوا بالعام الجديد قبل حلوله فى أغلب مناطق العالم الأخرى، لكن مع ذلك، فالبلاد ليست الأولى.

ساموا وكيريباتى

وتعد ساموا وكيريباتى الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين ستحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع "hindustantimes"

احتفالات
احتفالات

 

وتعتبر جزيرة كيريتيامتى، أكبر جزيرة فى كيريباتى ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

 

ونظرا لفارق التوقيت الموجود فى العالم، فإن استقبال العام الجديد يستغرق 26 ساعة كاملة، حتى تنتقل كافة الدول إلى سنة 2023.

 

ولا تستقبل بعض الدول العام الجديد، فى وقت واحد، لأن التوقيت يختلف من منطقة إلى أخرى، كما هو الحال فى دول شاسعة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا.


نيوزيلندا

عام 2023

الألعاب نارية

العام الجديد

رأس السنة



الموضوعات المتعلقة

فرصة للاحتفال فى ليلة رأس السنة.. سماء الإسكندرية تصفو استقبالا للعام الجديد.. توقف الأمطار وسطوع ملحوظ للشمس.. تشكيل غرفة عمليات.. والمحافظ يشدد على رفع درجة الاستعداد بالأحياء.. صور

السبت، 31 ديسمبر 2022 02:26 م

حديقة بنت الشاطئ بدمياط تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال برأس السنة.. صور

السبت، 31 ديسمبر 2022 02:22 م

أندية سيتى كلوب تتزين بأبهى صورة للاحتفالات بأعياد رأس السنة.. صور

السبت، 31 ديسمبر 2022 01:35 م

"القاهرة الإخبارية" ترصد احتفال نيوزيلندا بالعام الجديد 2023

السبت، 31 ديسمبر 2022 01:12 م

الداخلية تضبط 18 كيلو بانجو فى الأقصر قبل احتفالات رأس السنة

السبت، 31 ديسمبر 2022 11:59 ص

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا حول احتفالات الصين والهند بالعام الجديد

السبت، 31 ديسمبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة